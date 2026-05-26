Coupe du monde 2026 : victime d’un vol, un défenseur du RC Lens risque manquer le mondial.

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Saud Abdulhamid traverse une situation totalement improbable. Le défenseur du RC Lens est actuellement bloqué aux Pays-Bas après le vol de son passeport lors d’un cambriolage survenu à Amsterdam, alors qu’il devait rejoindre le rassemblement de l’Arabie saoudite.

Le joueur saoudien se trouvait dans la capitale néerlandaise avec sa famille à l’occasion de sa cérémonie de mariage lorsque son véhicule privé a été cambriolé.

La Fédération saoudienne de football (SAFF) a publié un communiqué officiel afin d’expliquer la situation du joueur lensois.

« Le joueur n’a pas pu se rendre à Riyad aujourd’hui comme prévu après que son véhicule privé a été cambriolé à Amsterdam, où il se trouvait avec sa famille pour sa cérémonie de mariage. L’incident a entraîné la perte d’effets personnels, dont son passeport », a indiqué la fédération saoudienne.

En attendant l’obtention de nouveaux documents administratifs auprès de l’ambassade d’Arabie saoudite aux Pays-Bas, Saud Abdulhamid reste donc bloqué en Europe et ne peut toujours pas rejoindre le stage de préparation de sa sélection.

Ce retard tombe au plus mauvais moment pour le défenseur de 26 ans. L’Arabie saoudite prépare actuellement la Coupe du monde 2026 à travers plusieurs stages organisés entre New York et le Texas.

Le nouveau sélectionneur Georgios Donis doit encore réduire sa liste préliminaire de 30 joueurs avant l’annonce officielle du groupe final pour le Mondial.

Pour le moment, Saud Abdulhamid figure bien dans cette présélection. Mais cette mésaventure administrative complique forcément sa préparation à quelques jours des matchs amicaux contre l’Équateur, Porto Rico et le Sénégal.

Saud Abdulhamid, cadre important de l’Arabie saoudite

Prêté cette saison au RC Lens par l’AS Roma, Saud Abdulhamid a disputé 25 rencontres de Ligue 1 sous les couleurs artésiennes. Le latéral est considéré comme l’un des cadres de la sélection saoudienne.

Sauf énorme retournement de situation diplomatique ou administratif, sa présence à la Coupe du monde ne semble pas remise en question pour le moment.

L’Arabie saoudite évoluera dans le groupe H du Mondial 2026 avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert.