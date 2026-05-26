Liverpool : les mots d’adieu de Mohamed Salah !

L’émotion était immense à Anfield ce week-end. Après neuf années passées sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah a officiellement disputé son dernier match avec les Reds, mettant fin à l’une des plus belles histoires de l’ère moderne du club anglais.

Longuement ovationné par les supporters, l’international égyptien a quitté la pelouse avec les larmes aux yeux après une ultime soirée chargée en émotions.

Quelques instants après cette rencontre symbolique, le Pharaon s’est exprimé avec beaucoup de sincérité sur son aventure à Liverpool et sur son avenir, qui reste encore totalement ouvert à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026.

« J’ai tout accompli ici »

Au moment de revenir sur ses années passées à Anfield, Mohamed Salah n’a pas caché sa fierté d’avoir marqué l’histoire du club.

« Dieu merci, j’ai terminé mon passage à Liverpool de cette façon. J’ai tout accompli, je pars en laissant les gens fiers de ce que j’ai fait », a confié l’ailier égyptien après la rencontre.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Rome, Salah aura totalement changé de dimension sous les couleurs des Reds. Meilleur buteur, leader offensif, symbole du retour de Liverpool au sommet européen, il aura remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la League Cup ainsi que la Coupe du Monde des Clubs.

Avec plus de 250 buts inscrits sous le maillot liverpuldien, Mohamed Salah quitte également Liverpool comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club.

Mohamed Salah entretient le suspense

Libre de tout contrat à partir du 1er juillet prochain, le joueur de 33 ans n’a toutefois pas voulu dévoiler sa future destination.

Interrogé sur son avenir, Salah a laissé planer le doute.

« Je verrai bien. J’ai le temps maintenant. Je vais disputer la Coupe du Monde et ensuite tout deviendra clair. S’il y a une bonne opportunité d’ici là, je déciderai, et sinon, je prendrai ma décision après la Coupe du Monde », a-t-il expliqué.

Depuis plusieurs mois, son nom circule avec insistance du côté de l’Arabie saoudite, où plusieurs clubs seraient prêts à lui offrir un contrat colossal. Mais des pistes en MLS ainsi qu’un possible dernier défi européen sont également évoqués dans les médias anglais et espagnols.

Un message fort pour les jeunes Égyptiens

Au-delà de son avenir personnel, Mohamed Salah a également profité de cette prise de parole pour adresser un message inspirant aux jeunes footballeurs égyptiens.

« J’espère que de nombreux Égyptiens viendront et accompliront ce que j’ai fait (…) Il nous faut une opportunité, mais aussi beaucoup de travail et de sacrifices », a déclaré le capitaine des Pharaons.

Figure immense du football africain et arabe, Salah reste aujourd’hui l’un des sportifs les plus influents de sa génération. Son départ de Liverpool marque la fin d’une époque en Premier League.

Désormais, tous les regards se tournent vers la Coupe du Monde 2026, où Mohamed Salah pourrait disputer le dernier grand tournoi international de son immense carrière avant de trancher définitivement sur son futur en club.