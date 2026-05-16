PSG : Luis Enrique fait de grandes révélations avant Arsenal

À deux semaines de la finale de Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique avance avec prudence. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a affiché un discours mesuré avant le grand rendez-vous européen prévu le 30 mai à Budapest.

Malgré le statut de tenant du titre après la démonstration réalisée contre l’Inter Milan la saison passée, le technicien espagnol refuse catégoriquement de placer son équipe au-dessus des Gunners.

« Lors d’une finale, c’est impossible de déterminer un favori »

Face aux journalistes, Luis Enrique a surtout insisté sur l’importance de la préparation physique et tactique durant les prochains jours. Avec un titre de champion déjà acquis et l’absence de finale de Coupe de France au programme, le PSG dispose d’un calendrier plus léger pour préparer ce choc européen.

« La première chose qu’il faut faire, c’est s’adapter au calendrier. On ne joue pas la finale de la Coupe de France. On aura le temps de faire des entraînements tactiques pour parler sur la défense et l’attaque. L’objectif est d’arriver avec les joueurs dans les meilleures conditions », a expliqué le coach parisien.

Avant d’ajouter avec prudence : « Lors d’une finale, c’est impossible de déterminer un favori. »

Alors que beaucoup évoquent encore le sacre historique décroché la saison dernière, Luis Enrique assure vouloir totalement tourner la page de cette victoire.

« La première a été incroyable et inoubliable. Mais actuellement je ne m’en rappelle plus, elle appartient à l’Histoire. La deuxième est la plus importante », a-t-il confié.

L’Espagnol estime même que penser au passé pourrait devenir un piège mental pour son groupe à l’approche d’une rencontre aussi importante.

« Je ne me rappelle de rien. Si tu penses au passé, tu es distrait », a-t-il lancé avec fermeté.

Le PSG déjà entièrement tourné vers Arsenal

Pour Luis Enrique, la meilleure façon d’aborder cette finale consiste surtout à maintenir une forte intensité au quotidien.

« La meilleure manière de préparer la finale, c’est de jouer demain avec de l’intensité. La finale se jouera sur des petits détails, comme contre Liverpool ou le Bayern Munich. On ne doit pas oublier la chance qu’on a de jouer une finale », a encore rappelé l’entraîneur parisien.

Le message est clair : malgré l’expérience accumulée ces dernières saisons, le PSG ne veut surtout pas tomber dans l’excès de confiance avant d’affronter une équipe d’Arsenal impressionnante depuis le début de cette Ligue des champions.