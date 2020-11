Porto – OM : Olmeta se lâche, une action l’a traumatisé

L’ancien gardien de but Pascal Olmeta n’a pas été tendre avec les joueurs de l’OM suite au revers cuisant contre Porto (0-3).

Par le biais de La Provence, Olmeta a déclaré qu’il s’est « fait chier » durant cette rencontre Porto – Marseille. Du coup, il a « arrêté » de regarder ce duel de Ligue des Champions « avant la fin ». Pour lui, la prestation des Phocéens a été exécrable contre les Dragons. « Ce n’est pas possible ! Voir ces matches me donne mal au ventre. »

« L’OM, c’est l’Europe, on n’est pas à Guingamp ! On est pareil avec Meco (Eric Di Meco), on aime ce club donc on critique », a-t-il souligné. Durant le match, Pascal Olmeta était « en visio » avec son fils « qui est au centre de formation de l’AS Monaco ».

Olmeta et le poids de… Payet

L’ex-portier a « senti sa déception quand Dimitri (Payet) a raté le penalty ». Cela l’a « touché » énormément notamment pour les jeunes fans de l’OM. « Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… », a-t-il lâché.

Plutôt que de s’arrêter là, Olmeta a indiqué que « ce n’est pas normal de faire 100 kilos » quand tu es un footballeur professionnel. Pour lui, « ce n’est pas aimer son club ». Sous contrat à l’OM jusqu’au 30 juin 2024, Payet appréciera cette critique qui lui était évidemment destinée…

