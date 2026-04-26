OL : Corentin Tolisso en feu, la saison de la renaissance totale

Décisif face à Auxerre, Corentin Tolisso continue d’impressionner sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. À 31 ans, le milieu de terrain réalise l’une des saisons les plus abouties de sa carrière.

Il n’a eu besoin que de quelques minutes pour changer le match. Entré en jeu à la 58e minute contre Auxerre, Corentin Tolisso a retourné la rencontre à lui seul : un but, une passe décisive et un impact immédiat dans la victoire lyonnaise (3-2). Une nouvelle prestation XXL qui confirme une tendance lourde cette saison.

Sur le plan statistique, l’ancien joueur du Bayern Munich affiche des chiffres impressionnants : 13 buts et 4 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement offensif exceptionnel pour un milieu de terrain, qui le place parmi les joueurs les plus décisifs à son poste en Europe.

Mais réduire Tolisso à ses statistiques serait une erreur. Son influence dans le jeu lyonnais est totale : récupération, projection, justesse technique et présence dans les zones décisives. Il est devenu le véritable moteur du système de Paulo Fonseca.

Le retour d’un leader

Longtemps freiné par les blessures, Tolisso semble enfin avoir trouvé une stabilité physique. Depuis près de deux saisons, il enchaîne et retrouve son meilleur niveau. Sur le terrain comme en dehors, son rôle dépasse désormais le simple cadre sportif.

Leader naturel, il guide les plus jeunes et incarne l’état d’esprit lyonnais. Respecté dans le vestiaire, il s’impose comme un relais essentiel entre le staff et le groupe.

Son entraîneur ne cache d’ailleurs pas son admiration :

« C’est un joueur très important, capable de faire la différence à tout moment. Il mérite d’être considéré comme l’un des meilleurs du championnat », a confié Paulo Fonseca après la rencontre.

À 31 ans, Corentin Tolisso prouve qu’il n’a rien perdu de son talent. Mieux encore, il semble avoir atteint une forme de maturité qui le rend encore plus complet et décisif.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’OL tient là un élément clé pour ses ambitions futures. Et au vu de son niveau actuel, difficile de ne pas voir en lui l’un des grands artisans du renouveau lyonnais.