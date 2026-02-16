Olympique Lyonnais : le record historique de Corentin Tolisso !

En ouvrant le score lors du succès 2-0 face à l’OGC Nice, Corentin Tolisso a atteint une barre symbolique sous le maillot lyonnais. Un moment chargé d’émotion pour le milieu formé au club.

Le rendez-vous était important pour l’Olympique lyonnais, engagé dans la course aux places européennes. Mais pour Corentin Tolisso, cette soirée du 15 février avait une résonance encore plus intime. En inscrivant le premier but contre l’OGC Nice, le numéro 8 a signé sa 50e réalisation avec son club formateur.

Un cap que l’international français n’a pas caché apprécier. Au micro de Ligue 1+, il a confié : « Je suis fier de l’avoir marqué devant mes enfants. » Avant d’ajouter : « C’est important, c’est symbolique et j’espère en mettre beaucoup plus. Pourquoi pas rêver. »

Au-delà du chiffre rond, la performance renforce un peu plus l’empreinte de Tolisso dans l’histoire récente du club rhodanien. Face à Nice, il disputait également son 222e match sous les couleurs lyonnaises en Ligue 1, égalant ainsi le total d’un monument de la maison, Bernard Lacombe. Une référence qui parle d’elle-même dans un club où la mémoire des anciens est sacrée.

Revenu à Lyon après son passage au Bayern, Tolisso a souvent dû composer avec les blessures et les doutes. Mais cette saison, il semble avoir retrouvé continuité et influence au cœur du jeu. Son sens du timing dans la surface, sa projection et sa lecture des espaces rappellent le joueur décisif qu’il était lors de ses premières années chez les professionnels.

Ce 50e but n’est donc pas qu’un chiffre. Il symbolise un retour au premier plan et un attachement intact au maillot. Dans un effectif rajeuni, Tolisso incarne désormais l’expérience et la transmission. Et si l’OL nourrit de réelles ambitions européennes, son milieu de terrain compte bien y contribuer encore.

Grâce à Tolisso, Olympique Lyonnais se rapproche un plus du trophée de Ligue des champions.