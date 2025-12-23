France : Endrick déjà conquis par le projet lyonnais

Cette fois, le dossier est bouclé. En manque de minutes au Real Madrid, Endrick va être prêté à l’Olympique Lyonnais pour les six prochains mois, sans option d’achat. À 19 ans, l’attaquant brésilien s’apprête ainsi à découvrir la Ligue 1, avec l’objectif clair de relancer sa trajectoire européenne et de se replacer dans la course à une place pour la Coupe du monde 2026.

À Lyon, Endrick ne débarque pas à l’aveugle. Selon L’Équipe, le joueur a longuement échangé dès le mois de novembre avec Paulo Fonseca. Le technicien portugais lui a présenté son projet, son idée du jeu et le rôle qu’il envisage pour lui. Un discours visiblement décisif dans la concrétisation d’un deal qui a beaucoup piétiné ces derniers jours.

Arrivé à Madrid dans la peau d’un crack générationnel, l’international brésilien n’a pas réussi à s’imposer devant une concurrence très élevés malgré quelques coups d’éclats.