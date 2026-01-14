Mercato : Antoine Griezmann vers une improbable destination exotique

À 34 ans, Antoine Griezmann continue d’entretenir le doute sur la suite de sa carrière. Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2027, l’attaquant français n’est plus un titulaire indiscutable, mais il reste capable d’influencer le destin des siens. Buteur décisif sur coup franc en Coupe du Roi face au Deportivo La Corogne, il a une nouvelle fois rappelé son importance dans les moments clés, même avec un temps de jeu plus mesuré.

Après cette rencontre, Diego Simeone n’a pas manqué de souligner l’impact de son numéro 7. L’entraîneur argentin a insisté sur la capacité de Griezmann à faire basculer un match par son talent et son inspiration, rappelant que ce sont précisément ce type de joueurs qui font la différence lorsque la situation se complique. Une reconnaissance logique pour le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène, auteur de 208 réalisations sous le maillot rojiblanco.

Les Rayados de Monterrey à l’affût d’un coup retentissant

Malgré cette relation toujours forte avec son entraîneur et un contrat prolongé récemment, l’avenir de Griezmann pourrait s’écrire loin de Madrid plus tôt que prévu. Selon des informations révélées par le journaliste Alex Silvestre dans l’émission El Chiringuito, les Rayados de Monterrey souhaitent faire du champion du monde 2018 leur nouvelle tête d’affiche. Le club mexicain, en quête d’un leader offensif depuis le départ de Sergio Ramos, voit en Griezmann un profil capable d’apporter notoriété, expérience et rendement immédiat.

Toujours d’après ces informations, l’ancien international français ne serait pas insensible à cette approche. À un stade avancé de sa carrière, l’idée d’un projet exotique, mêlant ambition sportive et cadre de vie différent, pourrait peser dans la réflexion du joueur. Si rien n’indique pour l’instant une décision imminente, cet intérêt relance les spéculations autour d’un possible départ anticipé de l’Atlético.

Entre attachement à un club où il a marqué l’histoire et tentation d’un dernier grand défi hors d’Europe, Antoine Griezmann se retrouve à un tournant. Les prochains mois devraient permettre d’y voir plus clair sur les intentions réelles du joueur et la position de l’Atlético face à une éventuelle offensive venue du Mexique.