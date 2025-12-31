CAN 2025 : une star perd ses valises et pousse un coup de gueule contre le pays organisateur

À l’approche des phases finales de la CAN 2025, Cédric Bakambu a exprimé publiquement son agacement. L’attaquant congolais assure être privé de ses effets personnels depuis son arrivée au Maroc, ses bagages ayant été égarés à l’aéroport de Casablanca.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations entre dans sa phase décisive, l’international congolais doit composer avec un contretemps inattendu, loin des terrains. Arrivé au Maroc en décembre pour rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu affirme ne toujours pas avoir récupéré ses valises, perdues lors de son passage par l’aéroport de Casablanca.

Selon le joueur du Real Betis, la situation dure depuis le 19 décembre. Malgré plusieurs assurances reçues de la part des autorités locales quant à la localisation de ses bagages, aucun effet personnel ne lui a été restitué à ce jour.

« Je me retrouve à disputer la CAN démuni de tout »

C’est sur les réseaux sociaux que Bakambu a décidé de rendre l’affaire publique, laissant transparaître une réelle exaspération.

« Mes valises censées être arrivées le 19 décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé trois fois avoir localisé mes bagages, hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la CAN 2025 démuni de tout effet personnel », a-t-il écrit.

Un message sans détour, révélateur de l’agacement du joueur, confronté à une situation qui perdure depuis le début de la compétition.

Si cet incident reste sans conséquence sportive directe, il intervient à un moment sensible. La RDC s’apprête à disputer un huitième de finale très attendu face à l’Algérie, l’un des chocs de ce début de phase à élimination directe. Dans ce contexte, cette mésaventure logistique vient perturber la préparation d’un cadre de la sélection congolaise, déjà sous pression à l’approche d’un rendez-vous majeur.