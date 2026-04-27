Manchester United – Brentford : heure, chaîne et enjeux du choc de Premier League

La 34e journée de Premier League se poursuit avec une affiche intéressante entre Manchester United – Brentford, ce lundi à Old Trafford.

Les Red Devils, solidement installés dans le haut du classement, reçoivent une équipe de Brentford toujours en embuscade dans la première moitié de tableau. Un duel important pour les deux formations à ce stade de la saison.

Avant le coup d’envoi, Manchester United occupe la 3e place avec 58 points, tandis que Brentford pointe à la 9e position avec 48 unités. L’enjeu est donc clair : consolider une place européenne pour les locaux, et se rapprocher du top 6 pour les visiteurs.

Sur le plan statistique, United affiche 16 victoires, 10 nuls et 7 défaites, avec 58 buts inscrits pour 45 encaissés. Brentford présente un bilan de 13 succès, 9 nuls et 11 revers, avec 48 buts marqués et 44 concédés.

À Old Trafford, Manchester United reste solide avec 10 victoires en 16 matchs. De son côté, Brentford éprouve davantage de difficultés en déplacement, avec seulement 6 victoires en 16 rencontres.

Un facteur qui pourrait peser lourd dans cette confrontation.

Quelle heure et quelle chaîne pour voir Manchester United – Brentford ?

La rencontre se dispute ce lundi 27 avril 2026 à Old Trafford.

Heure : 21h00

21h00 Chaîne : DAZN Espagne (DAZN 1, DAZN Bar)

Après ce match, Manchester United enchaînera avec des affiches relevées face à Liverpool et Sunderland. Brentford, de son côté, défiera West Ham puis Manchester City.

Autant dire que chaque point comptera dans cette dernière ligne droite.

Un rendez-vous à suivre de près dans la course aux places européennes.