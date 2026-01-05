CAN 2025 : le bel hommage de Brahim Diaz à Azzedine Ounahi, forfait pour le reste du tournoi

Qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 après une courte mais précieuse victoire face à la Tanzanie (1-0), le Maroc a validé son billet dans la douleur. Un succès acquis grâce à un but décisif de Brahim Díaz, dans un contexte émotionnel particulier pour les Lions de l’Atlas.

Privée d’Azzedine Ounahi, blessé à la veille de la rencontre, la sélection marocaine a dû composer sans l’un de ses piliers du milieu de terrain. Arrivé au stade en béquilles, le joueur est désormais forfait pour le reste de la compétition, avec une indisponibilité estimée à environ six semaines. Une perte importante pour le groupe de Walid Regragui, alors que le tournoi entre dans sa phase la plus relevée.

Un hommage fort et symbolique

Au coup de sifflet final, Brahim Díaz n’a pas oublié son coéquipier. Le buteur du soir a tenu à lui adresser un message plein d’émotion et de solidarité : « Ce but, je le dédie à Azzedine Ounahi. C’est un joueur incroyable. Je le dédie aussi à ma mère, car c’est son anniversaire. Ounahi va nous manquer et j’espère qu’il se rétablira vite pour nous rejoindre à la fin du tournoi. »

Ces mots traduisent l’état d’esprit qui anime les Lions de l’Atlas, soudés face à l’adversité. Malgré l’absence d’un cadre, le Maroc avance avec un collectif resserré et déterminé, prêt à relever les prochains défis de cette CAN 2025 à domicile.

La qualification acquise, les Lions de l’Atlas devront désormais poursuivre leur parcours sans Ounahi, mais avec la volonté affichée de porter aussi ses ambitions sur le terrain.