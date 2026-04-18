CAN 2025 : trois supporters sénégalais libérés après leur détention au Maroc

Arrêtés en marge de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, trois supporters sénégalais ont été libérés ce 18 avril. Une première évolution dans un dossier encore loin d’être refermé.

L’affaire des supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN 2025 connaît un premier tournant. Ce 18 avril, trois d’entre eux ont officiellement retrouvé la liberté, après plusieurs semaines passées en détention au Maroc.

C’est Me Patrick Kabou, leur avocat, qui a annoncé la nouvelle. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a confirmé « la libération effective de 3 des 18 compatriotes détenus au Maroc », tout en saluant le rôle joué par la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal dans ce dossier sensible.

Une première avancée dans un dossier toujours sensible

Les trois supporters libérés sont ceux qui avaient été condamnés aux peines les plus courtes, à savoir trois mois de prison. Après avoir purgé leur sanction, ils ont donc été remis en liberté ce vendredi. En revanche, l’identité des personnes concernées n’a pas été rendue publique.

Pour rappel, les dix-huit supporters sénégalais avaient été interpellés à la suite d’incidents survenus en marge de la finale de la CAN 2025, disputée entre le Maroc et le Sénégal. En appel, ils avaient écopé de peines de trois mois, six mois ou un an d’emprisonnement, selon leur niveau d’implication retenu par la justice.

Cette première libération ne clôt donc pas l’affaire, mais elle marque une étape importante dans un dossier suivi avec attention au Sénégal. Les prochains jours permettront de savoir si d’autres évolutions sont à attendre pour les supporters toujours détenus.