CAN 2025 : Yassine Bounou réagit au sacre polémique du Maroc

Le sacre du Maroc continue de faire réagir… et cette fois, c’est Yassine Bounou qui sort du silence. Le gardien des Lions de l’Atlas s’est exprimé après la décision controversée de la Confédération Africaine de Football d’attribuer le titre aux Marocains sur tapis vert.

Deux mois après la finale perdue face au Sénégal sur le terrain, le retournement de situation reste difficile à assimiler. Mais pour Bounou, l’émotion reste bien réelle, même si elle est mesurée.

« La CAN ? Franchement, c’est une nouvelle qui est arrivée très tard. Mais en tant que Marocain et joueur de l’équipe nationale qui a vécu ce moment difficile, tu ne peux qu’être heureux. »

Le ton employé par le portier d’Al-Hilal traduit un sentiment partagé : celui d’un bonheur réel, mais loin de l’euphorie habituelle d’un sacre.

Car ce titre, obtenu hors du terrain, continue de diviser. D’un côté, les Marocains savourent une victoire historique. De l’autre, le Sénégal conteste toujours une décision qui lui a retiré un trophée gagné sportivement.

La sortie de Yassine Bounou intervient dans un climat particulièrement tendu, alors que plusieurs acteurs du football africain dénoncent déjà les conditions de ce verdict.

Si le Maroc figure désormais officiellement au palmarès de la CAN 2025, le débat reste ouvert. Et les réactions, comme celle de Bounou, montrent bien que ce sacre ne ressemble à aucun autre.