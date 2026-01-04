OM : une star marocaine révèle avoir pleuré après l’échec de sa signature à Marseille

Avant d’exploser à l’AS Monaco puis de rejoindre le Bayer Leverkusen, Eliesse Ben Seghir a longtemps nourri un rêve marseillais. L’ailier marocain est revenu, avec émotion, sur cet épisode fondateur de sa jeune carrière, marqué par des larmes et un choix dicté par sa famille.

Aujourd’hui installé en Bundesliga sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Eliesse Ben Seghir poursuit son ascension à seulement 20 ans. Révélé très tôt à l’AS Monaco, l’international marocain n’a pourtant pas débuté son parcours là où il l’imaginait enfant. Avant de rejoindre le centre de formation du club princier, le joueur a été tout proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille, un rendez-vous manqué qui l’a profondément marqué.

Dans un entretien accordé à Afrikick, Ben Seghir est revenu sans détour sur cet épisode resté longtemps silencieux. « Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Franchement, même aujourd’hui, je ne saurais même pas l’expliquer », confie-t-il, avant de dévoiler l’impact émotionnel de cette décision. « J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas aller à l’OM. »

Un choix familial avant tout

À l’époque, le jeune joueur n’a que quelques années derrière lui et se retrouve face à une décision structurante. Si l’envie de rejoindre Marseille était réelle, la prudence a fini par l’emporter dans son entourage. « J’ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer », explique-t-il.

Un choix assumé, mais douloureux sur le moment. « J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille. Mais ouais, j’ai pleuré », reconnaît-il, sans amertume mais avec une sincérité rare à ce niveau de carrière.

De Monaco à Leverkusen, une trajectoire maîtrisée

Finalement formé à Monaco, Ben Seghir s’y est révélé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Ses performances sous le maillot de l’ASM ont rapidement attiré les regards en Europe, jusqu’à son transfert au Bayer Leverkusen l’été dernier pour 32 millions d’euros.

Désormais engagé en Bundesliga, où il compte déjà plusieurs apparitions cette saison, l’ailier marocain continue sa progression loin de la Canebière. Mais cet épisode marseillais, fait de rêves contrariés et de décisions familiales, reste une cicatrice fondatrice dans son parcours.