Mercato : Manchester United s’invite dans le dossier qui agace le Real et le Barça

Le marché des latéraux gauches s’agite, et une bataille à trois se dessine déjà entre cadors européens. Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone cherchent activement à renforcer ce poste, Manchester United est venu jouer les trouble-fêtes.

Les Red Devils ont coché un nom bien précis : Lewis Hall, jeune latéral anglais en pleine progression du côté de Newcastle United. Une offensive qui pourrait rebattre les cartes dans ce dossier déjà très convoité.

À seulement 21 ans, Lewis Hall s’impose comme l’un des latéraux les plus prometteurs de Premier League. Formé en Angleterre, le natif de Slough a su s’adapter rapidement à l’exigence du haut niveau.

Cette saison, il a disputé 27 rencontres de championnat, affichant une progression constante dans ses performances. Capable d’apporter offensivement tout en assurant défensivement, il incarne parfaitement le profil moderne recherché par les grands clubs européens.

Un profil qui n’a évidemment pas échappé au Real Madrid, toujours en quête d’un successeur fiable à Ferland Mendy, ni au Barça, qui anticipe un possible départ de Alejandro Baldé.

Une concurrence qui change tout

Mais l’irruption de Manchester United pourrait bien compliquer les plans espagnols. Le club anglais, en reconstruction, souhaite miser sur des joueurs jeunes et déjà aguerris à la Premier League.

Sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2029, Lewis Hall ne sera pas facile à déloger. Recruté pour 33 millions d’euros en 2024, il représente un investissement d’avenir pour les Magpies, qui n’ont aucune intention de brader leur joueur.

Dans ce contexte, la bataille s’annonce autant sportive que financière. Et si Manchester United passe à l’action en premier, le Real Madrid et le Barça pourraient voir l’un de leurs objectifs prioritaires leur filer entre les doigts.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais les grandes manœuvres ont déjà commencé.