Mercato : Thiago Silva en veut-il au PSG ? Sa femme se confie

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG ? Thiago Silva a déjà rebondi à Chelsea. Sa femme Isabelle s’exprime sur leur départ de Paris.

« Je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l’équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis pour tous ces heureux moments que nous avons vécus dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Isabele, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup », avait publié Thiago Silva mercredi, à l’heure de dire au revoir au PSG.

Un joli message, très convenu, bien sous tous rapports. Mais dans l’intimité, que pense vraiment O Monstro du choix des dirigeants parisiens de ne pas lui offrir une nouvelle prolongation de contrat, lui le capitaine, huit ans après son arrivée au club ? Sa femme Isabelle Silva est bien placée pour le savoir. A l’écouter, l’international brésilien (qui vient de signer pour une saison plus une en option avec Chelsea) a accepté cette décision avec philosophie.

Le couple Silva n’est ni triste ni en colère

« Nous ne sommes pas tristes. On n’a jamais pensé que la carrière de Thiago devait s’arrêter là. C’est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l’équipe, il faut partir », a-t-elle confié au journal Le Parisien. « J’ai appris que dans le foot on ne peut pas espérer que les autres pensent la même chose que vous, qu’ils réfléchissent de la même façon. Le foot est comme ça, il vous impose de toujours regarder vers l’avant et de ne pas vous retourner. Si c’est votre question, je n’ai aucune raison d’être en colère contre quelqu’un, je n’en veux à personne », a-t-elle affirmé.

