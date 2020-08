Mercato / PSG : un cycle se termine…

Après huit ans passés dans la capitale, le capitaine Thiago Silva quitte le PSG. Le défenseur brésilien a adressé un message d’au revoir.

« Je dois parler avec Leonardo. C’était un plaisir d’avoir un capitaine avec une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il a tout donné pour gagner ce tournoi. Je suis fier d’avoir eu Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation et pour continuer », avait lancé Thomas Tuchel il y a quatre jours, laissant une dernière fois planer un doute autour de l’avenir de son capitaine.

Thiago Silva s’en va, une page importante de l’ère QSI se tourne

Un faux suspense car le directeur sportif Leonardo avait pris sa décision depuis longtemps. L’intéressé lui-même le savait. Une page se tourne. Après avoir fait deux mois de plus pour terminer la saison, Thiago Silva est arrivé au terme de son contrat. Il quitte le Paris Saint-Germain après huit années durant lesquelles il a vécu bien des joies mais aussi des déceptions. « Aujourd’hui, un cycle se termine, après huit ans au sein de l’équipe du PSG », a officialisé le Brésilien sur Instagram.

« Je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l’équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis pour tous ces heureux moments que nous avons vécus dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Isabele, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup », a ajouté Thiago Silva, dont le nom circule désormais avec insistance du côté de Chelsea.

