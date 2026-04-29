Atlético – Arsenal : pourquoi tout le monde mise sur Antoine Griezmann

À l’heure de disputer ses dernières soirées européennes, Antoine Griezmann avance porté par une vague d’affection rare dans le football moderne.

À l’approche de la demi-finale entre l’Atlético de Madrid et Arsenal, nombreux sont ceux qui rêvent de le voir enfin décrocher la Ligue des champions.

Une consécration qui aurait des allures de fin parfaite pour un joueur à part.

Coéquipiers, anciens joueurs, entraîneurs… les soutiens se multiplient autour de l’international français. Tous partagent le même souhait : voir Griezmann couronné avant son départ annoncé vers les États-Unis.

Son entraîneur Diego Simeone a même évoqué le destin, tandis que ses partenaires espèrent lui offrir ce trophée en guise d’adieu.

Au-delà du cercle madrilène, cette envie traverse toute la planète football. Même ceux qui pourraient être ses adversaires reconnaissent son mérite.

Griezmann, le symbole d’un football « romantique »

Si Griezmann suscite autant d’adhésion, ce n’est pas un hasard. Son style de jeu, basé sur l’intelligence, le collectif et la justesse technique, tranche avec les standards actuels.

Pour beaucoup d’observateurs, il incarne une certaine idée du football, plus instinctive et élégante. Un joueur capable de sublimer le jeu sans forcément chercher la lumière.

Un profil devenu rare, presque nostalgique, dans le football moderne.

Mais derrière cette admiration, il y a aussi une histoire inachevée. Celle de la finale perdue en 2016 face au Real Madrid, un souvenir encore douloureux pour le Français.

Un moment clé de sa carrière, marqué notamment par un penalty manqué, qui continue de le hanter.

« Gagner cette compétition panserait une blessure très profonde », a-t-il reconnu récemment.

À l’aube de ses adieux au football européen, Griezmann joue peut-être ses dernières cartes pour atteindre ce Graal tant convoité.

Qu’il y parvienne ou non, son héritage est déjà assuré. Mais une victoire en Ligue des champions viendrait sublimer une carrière déjà immense.

Et offrir au football une fin comme on les aime : belle, symbolique et inoubliable.