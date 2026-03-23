CAN 1976 : la Guinée met fin aux rumeurs sur le Maroc

Face aux spéculations relayées sur les réseaux sociaux, la Fédération Guinéenne de Football a tenu à clarifier sa position : aucune démarche n’a été engagée pour contester le résultat historique face au Maroc.

La Fédération Guinéenne de Football a pris la parole pour couper court à une polémique inattendue. Depuis plusieurs jours, des rumeurs évoquaient une éventuelle contestation du résultat du match Guinée–Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations 1976. Une hypothèse que l’instance dirigeante du football guinéen dément formellement.

Dans un communiqué officiel, la fédération précise n’avoir engagé « aucune procédure » ni auprès du Tribunal Arbitral du Sport, ni auprès de la Confédération Africaine de Football. Une mise au point jugée nécessaire pour préserver la vérité historique et éviter toute confusion autour d’un épisode marquant du football africain.

Un rappel précis des faits de 1976

Pour dissiper les doutes, la fédération est revenue sur le déroulé exact de la rencontre disputée le 14 mars 1976 à Addis-Abeba. La Guinée avait ouvert le score grâce à Chérif Souleymane à la 33e minute, avant que le Maroc n’égalise en fin de match par Ahmed Makrouh, dit “Baba”, à la 86e.

Mais au-delà du score (1-1), c’est surtout le format de la compétition qui mérite d’être rappelé. Contrairement aux éditions modernes, cette CAN ne comportait pas de finale classique. Les équipes qualifiées disputaient une poule finale sous forme de mini-championnat, dont le classement déterminait directement le vainqueur.

Dans ce système, le Maroc avait terminé en tête et avait été sacré champion d’Afrique, tandis que la Guinée avait pris la deuxième place.

En insistant sur ces éléments, l’instance faîtière du football de Guinée rappelle son attachement au respect des faits et des règlements en vigueur à l’époque. L’objectif est clair : éviter que des interprétations erronées ne viennent altérer la mémoire collective du football africain.

Cette mise au point intervient suite à la récente polémique autour de la décision de la Confédération Africaine de Football d’attribuer le trophée de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, après la sortie du Sénégal du terrain, pourtant vainqueur du match sur le score de 1-0.