CAN 2025 : Habib Beye monte au créneau et défend le Sénégal

La polémique autour de la CAN 2025 continue d’enflammer le football africain. Et cette fois, c’est Habib Beye qui prend position, avec un discours sans ambiguïté sur la décision de la Confédération Africaine de Football.

Interrogé sur l’attribution du titre au Maroc sur tapis vert, l’ancien international sénégalais n’a pas mâché ses mots. « Le Sénégal a gagné le titre sur le terrain, c’est mérité », a-t-il affirmé, rappelant la performance sportive des Lions de la Teranga lors de la finale.

Aujourd’hui entraîneur, Habib Beye se dit profondément marqué par cette situation. « Aujourd’hui la situation est difficile pour la CAF », a-t-il reconnu, pointant indirectement la gestion du dossier par les instances.

Mais au-delà de la critique, c’est surtout une inquiétude plus large qu’il exprime. « Ça ne met pas en avant notre continent », a-t-il ajouté, évoquant l’image du football africain à l’international.

Un constat partagé par de nombreux observateurs depuis l’annonce du verdict.

Le TAS comme dernier espoir

Comme d’autres voix sénégalaises, Habib Beye espère désormais une intervention du Tribunal Arbitral du Sport.

« J’espère qu’on en restera à la décision entérinée sur le terrain », a-t-il insisté.

Un message fort, dans une affaire qui dépasse désormais le simple cadre sportif et touche à la crédibilité des institutions.

Cette sortie s’inscrit dans un climat de tension croissante entre les différentes parties. Tandis que le Maroc savoure officiellement son sacre, le Sénégal continue de contester une décision vécue comme une injustice. La Fédération Sénégalaise de Football a d’ailleurs transmis le dossier au Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne.