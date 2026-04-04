Mbappé tranche entre le Cameroun et l’Algérie s’il n’avait pas choisi la France

Invité de l’émission The Bridge, Kylian Mbappé s’est exprimé avec franchise sur ses origines et le choix qu’il aurait fait en sélection sans l’équipe de France.

Kylian Mbappé a levé le voile sur une question souvent évoquée autour de lui : quelle sélection aurait-il choisie en dehors des Bleus ? Dans une déclaration relayée récemment, l’attaquant du Real Madrid a livré une réponse claire, teintée d’émotion et d’humour.

« J’ai grandi davantage avec la culture camerounaise qu’avec la culture algérienne », explique-t-il.

Une proximité liée à son histoire familiale, l’international français ayant été très proche de sa famille camerounaise durant son enfance.

Un attachement fort au Cameroun pour Mbappé

Mbappé reconnaît avoir entretenu des liens plus réguliers avec le Cameroun, pays qu’il a déjà visité à plusieurs reprises. À l’inverse, il admet ne jamais s’être encore rendu en Algérie, malgré une volonté affirmée de découvrir le pays.

« Beaucoup pensent que je m’en fiche parce que je n’y suis jamais allé, alors que je me suis souvent rendu au Cameroun », précise-t-il, balayant les idées reçues sur son rapport à ses origines algériennes.

Au moment de trancher, Mbappé choisit donc le Cameroun, sans pour autant renier l’Algérie. Fidèle à son ton détendu, il conclut avec une touche d’humour :

« Bon… je vais dire le Cameroun, et j’envoie Ethan avec l’Algérie (rires) ».

Une sortie qui devrait forcément faire réagir des deux côtés, tant le joueur reste une figure importante pour les supporters africains.