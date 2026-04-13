Ghana : Dominic Frimpong assassiné dans un braquage du Berekum Chelsea

Dominic Frimpong, jeune joueur de Berekum Chelsea a perdu la vie lors d’une attaque armée. Un drame qui bouleverse tout un pays et interroge la sécurité du football africain.

Le football, parfois, bascule dans une réalité brutale. Celle qui dépasse les terrains, les scores et les passions. Au Ghana, la disparition de Dominic Frimpong, jeune joueur de Berekum Chelsea, a plongé tout un pays dans la stupeur. Le drame s’est produit lors du retour de son équipe après un match de Ghana Premier League, à la suite d’une attaque armée visant le convoi du club.

Une tragédie qui dépasse le cadre sportif. Elle touche à l’essence même du football africain : ce lien fragile entre passion populaire et conditions parfois précaires. Frimpong, décrit comme un talent prometteur, incarnait cette génération de joueurs qui rêvent d’écrire leur histoire, souvent loin des projecteurs européens.

Un choc pour tout le football ghanéen

Dans un communiqué officiel, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a exprimé « une profonde tristesse et un choc immense » face à la disparition du joueur. L’instance a adressé ses condoléances à la famille, aux coéquipiers et à tout le club de Berekum Chelsea.

« Ce drame n’est pas seulement une perte pour le club, mais pour tout le football ghanéen », souligne la GFA, rappelant que Frimpong représentait cette jeunesse engagée, animée par la passion du jeu et le rêve d’une carrière plus grande.

Au-delà des mots, c’est toute une communauté qui est frappée. Dans les championnats africains, les déplacements longs, les infrastructures limitées et les risques sécuritaires font encore partie du quotidien. Ce drame vient brutalement le rappeler.

Un écho douloureux dans l’histoire du football

Le football n’est malheureusement pas étranger à ce type de tragédie. On se souvient, sur le continent africain, de l’attaque du bus du Togo lors de la CAN 2010 en Angola. Un événement qui avait profondément marqué les esprits et posé des questions sur la sécurité des équipes en déplacement.

Dans un autre contexte, en Amérique du Sud, plusieurs clubs ont également été confrontés à des incidents similaires, entre violences urbaines et attaques ciblées. Mais chaque fois, le choc reste le même : celui de voir un joueur perdre la vie en dehors du terrain, loin de l’image romantique du football.

La GFA a annoncé travailler avec les autorités locales, notamment la police, pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Elle a également promis de renforcer les dispositifs de sécurité autour des déplacements des clubs.

Une mesure attendue, mais qui arrive après l’irréparable.

Dominic Frimpong n’était peut-être pas encore une star. Mais comme tant d’autres avant lui, il portait en lui une histoire en devenir. Une trajectoire qui s’arrête brutalement, laissant derrière elle une question persistante : combien de talents doivent encore être perdus avant que le football, partout, puisse être pratiqué en sécurité ?