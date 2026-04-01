Coupe du Monde 2026 : le Ghana dans le flou à deux mois du Mondial

Le Ghana a décidé de se séparer de son sélectionneur Otto Addo à seulement dix semaines de la Coupe du monde 2026. Une décision forte, prise après une série inquiétante de résultats.

Le timing interroge, mais la décision est actée. À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026, le Ghana a choisi de tourner la page Otto Addo. Le sélectionneur des Black Stars a été limogé dans la foulée de la défaite face à l’Allemagne (2-1) en match amical, lundi soir à Stuttgart.

Cette contre-performance n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une dynamique négative marquée par quatre défaites consécutives, un bilan jugé insuffisant par la Fédération ghanéenne de football à l’approche d’un rendez-vous mondial crucial.

Arrivé en mars 2024 pour un second mandat après un premier passage en 2022, Otto Addo n’a pas réussi à stabiliser une sélection en quête de repères. Malgré quelques promesses dans le jeu, les résultats n’ont jamais véritablement suivi.

Face à l’Allemagne, les Black Stars ont une nouvelle fois montré leurs limites, concédant une défaite qui a scellé le sort du technicien de 50 ans. Dans un communiqué sobre, la Fédération a remercié Addo pour son engagement, tout en annonçant qu’une nouvelle direction technique serait dévoilée « en temps voulu ».

« L’association souhaite remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l’équipe et lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures », a déclaré la Fédération ghanéenne de football.

Une Coupe du monde sous pression

Ce limogeage intervient dans un contexte particulièrement délicat. Le Ghana s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 dans un groupe relevé, aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama.

Sans sélectionneur à quelques semaines du tournoi, les Black Stars avancent désormais dans l’incertitude. Le futur entraîneur devra rapidement prendre ses marques, reconstruire une dynamique et redonner confiance à un groupe fragilisé.

Dans l’histoire des grandes compétitions, les changements de dernière minute peuvent parfois provoquer un électrochoc… ou au contraire accentuer les fragilités. Le Ghana joue désormais gros, bien au-delà d’un simple choix de banc.

Une question s’impose : ce pari risqué peut-il relance les Black Stars… ou annonce-t-il un Mondial sous tension ?