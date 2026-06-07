Tirage Keno : découvrez les numéros gagnants du dimanche 7 juin 2026

Le tirage Keno du dimanche 7 juin 2026 a livré son verdict. Si vous avez tenté votre chance, découvrez ci-dessous les 16 numéros tirés au sort ainsi que le Numéro 7 gagnant communiqué par la Française des Jeux.

Tirage Keno du dimanche 7 juin 2026 6 7 13 15 19 20 26 28 36 39 40 41 43 45 48 56 NUMÉRO 7 : 3 431 677

Les numéros gagnants du tirage Keno

Les résultats du Keno sont désormais connus pour ce dimanche 7 juin 2026. Les participants peuvent vérifier leur grille afin de savoir si leurs numéros figurent parmi les 16 boules tirées au sort lors de ce nouveau rendez-vous quotidien proposé par la Française des Jeux.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 3 431 677. Les joueurs ayant souscrit à cette option peuvent vérifier leur reçu afin de savoir s’ils ont remporté un gain complémentaire.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus sur internet sont directement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il est possible de vérifier le reçu auprès d’un détaillant agréé ou via les outils officiels mis à disposition par la FDJ.

Le prochain tirage Keno aura lieu le lundi 8 juin 2026. Une nouvelle occasion de tenter sa chance et de viser les gains les plus élevés proposés par ce jeu de tirage quotidien.