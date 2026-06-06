Tirage Keno : les numéros gagnants du samedi 6 juin 2026

Le tirage Keno du samedi 6 juin 2026 a livré son verdict. Si vous avez tenté votre chance, découvrez ci-dessous les 16 numéros tirés au sort ainsi que le Numéro 7 gagnant communiqué par la Française des Jeux.

Tirage Keno du samedi 6 juin 2026 6 9 10 13 16 24 26 28 31 37 39 40 44 45 46 48 NUMÉRO 7 : 4 527 216

Comme chaque soir, le Keno a dévoilé sa combinaison gagnante. Les joueurs peuvent désormais comparer les numéros tirés avec ceux figurant sur leur grille afin de déterminer s’ils ont remporté un gain.

Le Numéro 7 a également été communiqué. Cette option permet à certains participants de décrocher un gain complémentaire lorsque leur numéro correspond à celui tiré au sort.

Comment vérifier ses gains ?

Les joueurs ayant participé en ligne peuvent consulter directement leur compte FDJ pour connaître le montant de leurs éventuels gains. Pour les grilles validées dans un point de vente, il suffit de faire vérifier son reçu chez un détaillant FDJ agréé ou via les outils officiels de vérification.

Le prochain tirage Keno aura lieu le dimanche 7 juin 2026. Les participants pourront une nouvelle fois tenter leur chance pour décrocher jusqu’à 2 millions d’euros.