Résultats EuroMillions My Million du vendredi 29 mai 2026

Le tirage EuroMillions My Million du vendredi 29 mai 2026 a livré son verdict. Aucun joueur n’est parvenu à décrocher le jackpot mis en jeu, mais un participant français est devenu millionnaire grâce au code My Million.

Résultats EuroMillions du vendredi 29 mai 2026

La combinaison gagnante du jour est composée des numéros :

5 – 14 – 18 – 31 – 35

Étoiles : 2 et 12

Code My Million gagnant

Le code My Million tiré au sort ce vendredi est :

OQ 902 2205

Grâce à ce code, un joueur ayant validé sa grille en France remporte la somme de 1 million d’euros.

Jackpot non remporté

Le jackpot de 129 000 000 € n’a pas trouvé preneur lors de ce tirage.

Neuf joueurs européens ont néanmoins trouvé les cinq bons numéros et une étoile, ce qui correspond au rang 2 de l’EuroMillions.

Prochain tirage Euromillions

Le prochain tirage My Million aura lieu le mardi 2 juin 2026.

Les joueurs pourront tenter de remporter un jackpot estimé à 141 millions d’euros.

Comme à chaque tirage, un nouveau code My Million permettra également à un participant français de gagner automatiquement 1 million d’euros.

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