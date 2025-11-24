Voici les résultats du tirage Loto FDJ de ce lundi 24 novembre 2025.

La Française des Jeux proposait en début de semaine une cagnotte de 5 millions d’euros. Aucun joueur n’a réussi à trouver la combinaison complète, entraînant une hausse automatique du jackpot pour le prochain tirage.

La combinaison gagnante du jour était :

22 – 28 – 29 – 36 – 47 / 1

Aucun parieur n’a validé les cinq numéros accompagnés du numéro Chance.

Lors du second tirage, les numéros suivants ont été tirés :

6 – 18 – 33 – 36 – 43

Comme à chaque tirage, dix codes gagnants, permettant chacun de remporter 20 000 €, ont été attribués. Les codes désignés ce lundi sont :

D 3131 3564, E 7560 3260, F 6921 8705, L 9608 8536, M 1900 5257,

M 3197 3363, P 9887 1737, S 9490 8407, U 7265 0081, V 0926 9884.

Faute de gagnant au rang 1, la cagnotte s’élève désormais à 6 millions d’euros pour le tirage de mercredi 26 novembre.

Les résultats des prochains tirages seront communiqués dès leur publication officielle.