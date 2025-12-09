Le tirage du Loto FDJ de ce lundi 8 décembre 2025 a livré son verdict, avec une cagnotte de 4 millions d’euros en jeu.

La combinaison gagnante, tirée sous le regard des joueurs, était composée des numéros 11, 17, 41, 8 et 9, accompagnés du numéro Chance 1. Aucun joueur n’a réussi à rafler le jackpot cette fois-ci, mais plusieurs parieurs sont tout de même passés près de l’exploit.

Ils sont cinq à avoir trouvé les cinq bons numéros et à repartir chacun avec 30 367,90 euros, une somme qui adoucit la soirée malgré l’absence de grand vainqueur. Le numéro Joker+ du jour était 6292411, tandis que les codes attribuant 20 000 euros à dix participants étaient les suivants :

C 6296 8129, E 0667 0174, G 1321 2568, J 6196 0399, K 9085 7648,

M 9867 3545, N 1107 6819, P 6451 9008, T 2272 2258, V 1410 5529.

Un nouveau tirage est prévu ce mercredi 10 décembre, avec un jackpot porté à 5 millions d’euros, de quoi relancer tous les espoirs.

Les résultats du Loto sont disponibles chaque jour sur Footlegende.fr.