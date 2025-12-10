Le tirage Euromillions du mardi 9 décembre 2025 restera gravé comme l’un de ces soirs où tout bascule.

Après plusieurs semaines de montée en tension et une cagnotte devenue gigantesque, la chance a enfin choisi son camp : un joueur européen — hors France — s’est emparé de la quasi-totalité des 143 millions mis en jeu. Il repart avec exactement 142,4 millions d’euros, un pactole qui fait immédiatement basculer sa vie dans une autre dimension.

La France n’est pas repartie les mains vides. Le joueur tricolore le mieux placé touche 110 381,70 € pour une grille proche du sans-faute, composée des cinq bons numéros et d’une étoile. Juste derrière, cinq autres participants ayant trouvé les cinq numéros sans étoile décrochent chacun 16 416,90 €.

La combinaison gagnante de la soirée affichait : 2 – 8 – 13 – 29 – 49, étoiles 2 et 11.

Côté My Million, un nouveau millionnaire français s’ajoute à la liste déjà longue de l’année : le code HV 507 3990, validé en ligne, a transformé un joueur en 98ᵉ vainqueur à sept chiffres en 2025.

Avec le jackpot tombé, la roue tourne déjà : le prochain rendez-vous proposera la mise de base, soit 17 millions d’euros. Les joueurs auront jusqu’à 20 h 15 pour valider leur grille, toujours affichée à 2,50 € l’unité. Les chances de décrocher la totale restent infimes — une sur 139 838 160 — mais c’est précisément ce qui fait la magie du jeu : on joue avec un rêve, pas avec une statistique.

Le tirage a également généré une pluie de gains annexes. Une grille avec quatre bons numéros rapporte 39,70 € sans étoile et 134,20 € avec une étoile. Plus rare encore, les quatre chiffres accompagnés des deux étoiles grimpent à 1 665,10 €. Entre choix tactiques, grilles multiples et tentatives improvisées, chacun espère arracher son moment de gloire.

Prochain chapitre : vendredi soir, pour un tirage qui remet les compteurs à zéro mais jamais les espoirs.