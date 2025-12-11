Le tirage du Loto FDJ de ce mercredi 10 décembre 2025 n’a pas permis de décrocher les

5 millions d’euros mis en jeu par la Française des Jeux.

La combinaison tirée

était la suivante : 33 – 34 – 35 – 39 – 44, accompagnée du

numéro Chance 10. Aucun joueur n’a trouvé la totalité de la grille,

mais cinq participants repartent tout de même avec 62 362,90 € chacun

grâce aux cinq bons numéros.

Le numéro Joker+ de la soirée était : 3318305. Lors du

second tirage, les joueurs ont découvert la combinaison suivante :

25 – 29 – 37 – 38 – 40.

Comme lors de chaque tirage, dix codes Loto ont été désignés gagnants de

20 000 €. Les codes du jour étaient :

E 5130 8273, E 6681 5432, E 8976 7159, H 8237 1209, J 1017 0646,

K 9728 4194, L 0554 1793, N 3981 8226, S 7362 4984, U 0928 2769.

Le prochain rendez-vous avec le Loto aura lieu samedi 13 décembre,

avec un jackpot remonté à 6 millions d’euros.

Une nouvelle chance pour les joueurs de viser la millionnaire tant convoitée.

Les résultats du Loto et de l’Euromillions sont disponibles chaque jour sur Footlegende.fr.