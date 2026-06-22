Argentine-Autriche : Lionel Messi devient le roi absolu de la Coupe du monde

Messi historique. Deux buts de plus, un nouveau record et une nouvelle page de légende écrite sous les yeux du monde entier. Lors de la victoire de l’Argentine contre l’Autriche (2-0), Lionel Messi a porté son total à 18 buts en Coupe du monde, dépassant définitivement Miroslav Klose et renforçant un peu plus son statut d’icône éternelle du football mondial.

À quelques jours seulement de son 39e anniversaire, Lionel Messi continue de défier le temps. Face à l’Autriche, le capitaine argentin a encore été le héros de l’Albiceleste en inscrivant un doublé décisif. Grâce à cette performance, l’octuple Ballon d’Or s’installe seul au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations.

🚨🏆 He just keeps going! Lionel Messi is now alone on his own planet with 18 World Cup goals, surpassing Miroslav Klose and doing it two days before his 39th birthday. EXTRATERRESTRIAL. 👏 — FIFA World Cup (@FIFAcom)

September 10, 2026

Messi historique : un record qui semblait inaccessible

Depuis plusieurs années, le record de Miroslav Klose paraissait extrêmement difficile à battre. L’ancien attaquant allemand avait inscrit 16 buts en quatre Coupes du monde entre 2002 et 2014. Mais Lionel Messi, déjà champion du monde au Qatar en 2022, a poursuivi l’aventure jusqu’au Mondial 2026 avec une ambition intacte.

Ce doublé face à l’Autriche lui permet désormais d’atteindre la barre des 18 réalisations. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient au crépuscule d’une carrière déjà considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire. À bientôt 39 ans, l’Argentin continue d’être le leader technique et émotionnel de sa sélection.

Messi historique : une carrière qui dépasse toutes les comparaisons

Ces derniers jours, les hommages se multiplient autour du numéro 10 argentin. Après le match contre l’Algérie, Xavi n’avait pas caché son admiration dans des propos relayés par The Athletic : « J’ai envoyé un message à Leo après le match contre l’Algérie. Je lui ai dit qu’il était une blague. C’est le Michael Jordan du football. Il a dépassé tous les grands du passé, car c’est le meilleur depuis vingt ans. »

Les chiffres donnent du poids à cette déclaration. Champion du monde, multiple vainqueur de la Ligue des champions, détenteur de nombreux records individuels et désormais meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, Messi continue d’empiler les exploits. Chaque rencontre semble devenir une occasion d’écrire une nouvelle ligne dans les livres d’histoire.

Avec cette nouvelle performance, l’Argentine poursuit sa route dans le Mondial 2026 tandis que Lionel Messi ajoute un chapitre supplémentaire à une légende déjà immense. Plus qu’un simple record, ce Messi historique rappelle que certains joueurs dépassent les statistiques pour entrer définitivement dans le patrimoine du football mondial.