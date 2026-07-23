Coupe du monde 2026 : comment la FIFA a réussi à générer plus de 13 milliards de dollars

La Coupe du monde 2026 restera comme un tournant économique majeur dans l’histoire du football. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition à 48 équipes a permis à la FIFA d’enregistrer des revenus record, estimés entre 13 et 15 milliards de dollars, bien au-dessus des 11 milliards initialement budgétés. Jamais une compétition sportive n’avait généré une telle manne financière.

🚨 La Coupe du monde 2026 devient la plus rentable de l’histoire de la FIFA. 18 juillet 2026

La première explication est simple : la Coupe du monde est passée de 32 à 48 sélections. Cette réforme a fait grimper le nombre de rencontres de 64 à 104 matchs, soit près de 63 % de contenu supplémentaire à vendre aux diffuseurs et aux partenaires commerciaux. Plus de matchs signifie davantage d’audience, plus de billets vendus, davantage de sponsors et une exposition mondiale prolongée pendant plus d’un mois.

Cette augmentation du nombre de rencontres a également permis à davantage de nations de participer, élargissant considérablement le marché mondial de la FIFA.

Les droits TV, première source de revenus

Comme lors des précédentes éditions, les droits de diffusion télévisée représentent la principale source de revenus de la FIFA. Grâce au nombre record de matchs et à des horaires particulièrement favorables pour les marchés nord-américains et européens, les contrats signés avec les diffuseurs ont atteint des montants jamais vus auparavant.

La FIFA a également innové en développant davantage sa présence numérique, notamment avec des contenus diffusés sur les plateformes sociales afin d’attirer un public plus jeune et de renforcer la valeur commerciale de ses droits audiovisuels.

L’autre immense moteur financier concerne la billetterie et les offres VIP. Le marché américain, habitué aux événements sportifs premium comme le Super Bowl, a permis à la FIFA d’augmenter considérablement les prix.

Le recours au dynamic pricing, qui fait varier automatiquement le prix des billets selon la demande, ainsi qu’au marché officiel de revente, a fait exploser les recettes. La FIFA prélève notamment une commission sur chaque transaction effectuée sur sa plateforme officielle. Les offres d’hospitalité ont également connu un succès historique avec plusieurs centaines de milliers de packages vendus à des entreprises et à des particuliers fortunés.

Les sponsors se sont arrachés le Mondial

Jamais autant de marques n’avaient souhaité être associées à une Coupe du monde. Adidas, Coca-Cola, Visa, Aramco, Qatar Airways, Airbnb, Hisense, DoorDash ou encore Diageo figurent parmi les partenaires ayant investi massivement autour du tournoi. Les revenus commerciaux issus du sponsoring ont atteint un niveau record grâce à des contrats mondiaux, régionaux et locaux particulièrement flexibles.

La FIFA a d’ailleurs reconnu que son programme commercial 2026 était le plus performant de son histoire.

Le choix d’organiser le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique s’est révélé extrêmement rentable. Le pouvoir d’achat élevé des supporters, l’intérêt des grandes entreprises américaines et la capacité des stades à accueillir des dizaines de milliers de spectateurs ont fortement contribué à cette réussite financière. 6

À cela s’ajoutent les revenus générés par les produits dérivés, les licences officielles, les expériences VIP et les activations marketing organisées dans les seize villes hôtes.

Vers un Mondial à 64 équipes ?

Face à ces résultats historiques, il n’est pas étonnant que Gianni Infantino pousse désormais l’idée d’une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030. Officiellement, l’objectif est de permettre à davantage de nations de participer. Mais les chiffres montrent également que chaque match supplémentaire représente une nouvelle opportunité de vendre des droits TV, des espaces publicitaires, des billets et des partenariats.

Le débat reste néanmoins vif. Plusieurs fédérations, joueurs et entraîneurs craignent qu’une nouvelle expansion ne nuise à la qualité sportive du tournoi. Sur le plan économique, en revanche, la Coupe du monde 2026 a démontré qu’un format élargi pouvait transformer le Mondial en véritable machine à générer des milliards de dollars.