Jürgen Klopp explique l’absence de Deniz Undav dans sa première sélection allemande

Absence liée à la forme et gestion du groupe
Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, Klopp a indiqué avoir échangé avec Undav. Selon lui, l’attaquant de 30 ans a connu quelques soucis mineurs et n’a pas encore retrouvé son rythme en ce début de saison avec son club. Le coach allemand a souligné qu’il souhaitait emmener quatre attaquants dans son effectif et que, pour le moment, d’autres joueurs lui semblaient plus adaptés.
Une sélection élargie et divisée en deux groupes
Klopp a convoqué au total 44 joueurs pour les quatre matches à venir, qu’il a répartis en deux groupes distincts. Chaque groupe est chargé de disputer deux rencontres. Parmi les attaquants retenus, Younes Ebnoutalib et Kai Havertz figurent dans le premier groupe, tandis que Jonathan Burkardt et Nick Woltemade ont été retenus dans le second.
L'absence de Deniz Undav dans la première sélection de Klopp s'explique principalement par sa forme actuelle et la stratégie de gestion des attaquants.