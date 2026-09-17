Jürgen Klopp explique l’absence de Deniz Undav dans sa première sélection allemande

Jürgen Klopp, nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, a justifié le choix de ne pas convoquer l’attaquant Deniz Undav pour les prochaines rencontres de la Ligue des Nations UEFA. Bien que l’avant-centre du VfB Stuttgart ait été un des joueurs les plus notables lors de la Coupe du Monde malgré l’élimination précoce des Allemands, il n’apparaît pas dans la première sélection du technicien.

Absence liée à la forme et gestion du groupe

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, Klopp a indiqué avoir échangé avec Undav. Selon lui, l’attaquant de 30 ans a connu quelques soucis mineurs et n’a pas encore retrouvé son rythme en ce début de saison avec son club. Le coach allemand a souligné qu’il souhaitait emmener quatre attaquants dans son effectif et que, pour le moment, d’autres joueurs lui semblaient plus adaptés.

Une sélection élargie et divisée en deux groupes

Klopp a convoqué au total 44 joueurs pour les quatre matches à venir, qu’il a répartis en deux groupes distincts. Chaque groupe est chargé de disputer deux rencontres. Parmi les attaquants retenus, Younes Ebnoutalib et Kai Havertz figurent dans le premier groupe, tandis que Jonathan Burkardt et Nick Woltemade ont été retenus dans le second.