Borussia Dortmund envisage l’achat de Marcel Regula en alternative à un prêt d’Ethan Nwaneri

Le Borussia Dortmund pourrait finaliser un transfert tardif du milieu offensif polonais Marcel Regula, en remplacement de Giannis Konstantelias, victime d’une grave blessure au genou. Selon le média polonais Meczyki.pl, relayé par Football Transfers, un accord aurait été trouvé entre Dortmund, le club polonais Zagłębie Lubin et le joueur de 19 ans.

Le club allemand examine cependant plusieurs alternatives avant de prendre sa décision finale. Parmi elles figure notamment le prêt d’Ethan Nwaneri, jeune espoir d’Arsenal. Malgré cela, Zagłębie Lubin et Regula attendraient le feu vert officiel du Borussia pour finaliser le transfert.

Déjà lié à Dortmund depuis le début du mois d’août, Marcel Regula, international polonais U21, aurait également suscité l’intérêt de Cologne, qui s’interroge sur l’avenir de Said El Mala. Le montant évoqué pour ce transfert serait aux alentours de 8 millions d’euros, une somme raisonnable comparée à la valeur marchande estimée à 7 millions d’euros du joueur sur Transfermarkt.

Cette acquisition représenterait une solution pérenne à un coût modéré, nécessaire après que la blessure du joueur grec Konstantelias a contraint Dortmund à réagir sur le marché des transferts, alors que le club avait déjà beaucoup investi cet été.

Pour l’heure, le Borussia Dortmund semble peser le pour et le contre entre Regula et d’autres options encore ouvertes avant de s’engager définitivement.