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Christoph Spycher pressenti pour succéder à Markus Krösche à l’Eintracht Francfort

lundi 19 octobre 2026 - 15:15

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Eintracht Francfort est à la recherche d’un nouveau responsable sportif suite au départ de Markus Krösche. Christoph Spycher, directeur sportif du BSC Young Boys, apparaît comme le favori pour prendre ce rôle clé au sein du club allemand.

Christoph Spycher pressenti pour succéder à Markus Krösche à l’Eintracht FrancfortAllemagne

Un profil apprécié par Francfort

Selon Sky Allemagne, Christoph Spycher, âgé de 48 ans, est la principale option envisagée pour intégrer le directoire sportif francfortois. Le club est impressionné par sa carrière et son travail reconnu dans le football suisse. Spycher est prêt à relever ce nouveau défi si le calendrier et les conditions le permettent.

Des liens forts avec l’Eintracht

Spycher possède un très bon historique avec le club germanique puisqu’il a joué pour l’Eintracht Francfort entre 2005 et 2010 et a collaboré avec l’entraîneur Adi Hütter, ce qui lui confère une bonne connaissance de l’environnement hessois. Ce lien est un atout pour son éventuelle prise de fonction.

Discussions en cours et absence de clause libératoire

Les négociations entre Francfort et Spycher ont déjà commencé. Le nouveau directeur général Axel Hellmann espère officialiser rapidement le successeur de Markus Krösche. Cependant, l’absence d’une clause de départ dans le contrat de Spycher avec le BSC Young Boys pourrait compliquer les discussions.

Décryptage FootLégende
À savoir sur le dossier Christoph Spycher

Un choix stratégique pour renforcer la direction sportive de Francfort grâce à un profil expérimenté et connu du club.

En clairSpycher est le candidat principal pour remplacer Krösche à Francfort.
Le profilAncien joueur et collaborateur d'Adi Hütter, il connaît bien le club.
La suiteLes discussions sont en cours, sans clause de départ dans le contrat actuel.

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