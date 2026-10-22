Borussia Dortmund confiant face à l’intérêt persistant de Manchester City pour Mathis Albert

Depuis plusieurs semaines, le jeune joueur de 17 ans, Mathis Albert, fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert impliquant Manchester City. Ce milieu de terrain, évoluant au Borussia Dortmund, attire particulièrement l’attention d’autres grands clubs européens, mais Dortmund souhaite avant tout sécuriser son avenir.

Manchester City très intéressé, mais sans offre officielle

Plusieurs sources, dont Goal.com, ont évoqué un intérêt fort de Manchester City mêlé à une offre de 15 millions d’euros lors du mercato estival, refusée par Dortmund. Cependant, selon le journal allemand Bild, le club de la Ruhr n’a pour l’heure reçu aucune proposition formelle concernant Albert, bien qu’il soit conscient de la volonté manifeste des Citizens de recruter le jeune joueur.

D’autres clubs séduits, Dortmund veut garder son talent

Le nom de Liverpool ainsi que celui d’Arsenal ont également été cités parmi les prétendants au joueur international américain, mais ces clubs auraient des chances moindres que Manchester City d’attirer Albert. Par ailleurs, Dortmund met tout en œuvre pour retenir le milieu de terrain prometteur et semble serein face à cette compétition. Une prolongation de contrat à long terme a déjà été négociée avec le joueur, qui devrait prendre effet dès ses 18 ans.