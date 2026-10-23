Valence et Villarreal s’affrontent dans un duel capital à Mestalla

Ce samedi, le stade de Mestalla accueille un derby très attendu entre Valence et Villarreal. Les deux équipes arrivent avec des objectifs urgents mais divergents, dans un contexte tendu à la fois pour le club local et le sous-marin jaune.

Une opportunité cruciale pour Valence

Pour Valence, et en particulier pour l’entraîneur Javier Aguirre, ce match représente la seconde occasion de mettre fin à une série négative historique lors des rencontres à domicile. Rompre cette mauvaise dynamique est essentiel pour relancer la saison.

Un Villarreal blessé mais redoutable

Villarreal, fragilisé après une défaite en Ligue des champions à Anfield, reste un adversaire coriace. L’an passé, le club jaune avait réussi à s’imposer sur la pelouse de Mestalla. Le bilan des cinq dernières saisons sur ce terrain est équilibré : deux victoires, deux matches nuls et une défaite pour chaque équipe.

Contexte et stratégies

Le début de saison hésitant de Villarreal, qui compte une victoire de plus que Valence et une défaite en moins, rend ce derby particulièrement serré. La fatigue liée au déplacement à Liverpool pourrait affecter les joueurs, notamment Iñigo Pérez, qui devra gérer son temps de jeu. L’absence probable de Saliba ouvrira la porte à des joueurs comme Ilias, Ayoze ou Gerard Moreno.

Pour renforcer l’offensive, Javier Aguirre a testé un milieu de terrain avec un seul pivot et deux joueurs plus offensifs cette semaine. De plus, Danjuma a été essayé en position d’avant-centre, comme lors des dernières minutes du match précédent contre l’Athlétic Bilbao.

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🦇Segona oportunitat d’Aguirre a Mestalla per a trencar la pitjor ratxa històrica del @valenciacf com a local. 🟡Enfront, un @VillarrealCF ferit després de la desfeta de @ChampionsLeague. L’any passat es va endur els 3 punts de Mestalla. 👉https://t.co/WJ6E1zkKR2 pic.twitter.com/3ugYlQadu2 — À Punt Esports (@apuntesports) October 22, 2026