Sunderland préparerait un nouvel assaut pour Geny Catamo lors du mercato de janvier

Alors que le mercato d’été n’a pas permis à Sunderland de recruter Geny Catamo, l’ailier de Sporting CP, le club anglais prévoirait de relancer les discussions en janvier. Malgré un échec dû à la clause libératoire élevée fixée à 60 millions d’euros, les Black Cats restent convaincus du profil du joueur pour renforcer leur attaque.

Une priorité clairement identifiée

Geny Catamo, 25 ans, reste la cible privilégiée de Sunderland, qui avait tenté de l’engager avant le début de la saison. Sporting CP avait alors maintenu l’exigence de la clause libératoire, ce qui avait freiné les ardeurs des Anglais, disposés à proposer environ 40 millions d’euros. Néanmoins, Sunderland n’a pas abandonné, avec un projet de revenir à la charge dès l’ouverture du marché hivernal.

Un profil apprécié et une motivation intacte

Le club anglais a déjà effectué une analyse approfondie du joueur, tant sur le plan technique que financier, estimant que Catamo peut s’adapter au rythme de la Premier League. Le joueur lui-même reste enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Angleterre, son intérêt n’ayant pas diminué malgré l’impasse estivale. Sur le terrain, il témoigne de ses qualités avec trois buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison au Portugal.

Une concurrence significative à envisager

La difficulté réside notamment dans le positionnement ferme du club lusitanien sur sa valeur, tout comme dans la concurrence qui s’accentue en Premier League où Newcastle, Everton, Leeds, Bournemouth et Brentford surveillent également Catamo. Sunderland devra donc agir avec détermination pour éviter un scénario compliqué lors des négociations.

Alternatives écartées

Par ailleurs, Sunderland a étudié d’autres pistes offensives, notamment Matias Soule de l’AS Roma, mais cette option semble abandonnée à mesure que le joueur progresse en Serie A, renforçant la position italienne.

Une opération clé pour l’avenir offensif

Le club du nord-est de l’Angleterre nourrit de fortes ambitions pour améliorer son secteur offensif en y apportant plus de vitesse, de percussion et d’efficacité. Catamo, par sa polyvalence et son rendement, figure au cœur de ce plan. Sunderland prépare donc un mouvement significatif dès l’ouverture du mercato de janvier pour dynamiser l’équipe.