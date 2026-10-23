Bayern Munich : Kimmich, Neuer et d’autres incertains avant le déplacement à Freiburg

Le Bayern Munich pourrait devoir composer sans plusieurs cadres importants pour son prochain match de Bundesliga à Freiburg dimanche. Joshua Kimmich et Manuel Neuer n’ont pas pris part à la séance d’entraînement vendredi, ce qui soulève des doutes quant à leur disponibilité.

Les raisons des absences

Joshua Kimmich est toujours en congé suite à un deuil dans sa famille proche. Manuel Neuer poursuit quant à lui un travail individuel, notamment pour soigner un problème au pied qui l’avait contraint à manquer les rencontres contre Viking FK et RB Leipzig, avant de revenir pour le match contre Arsenal en milieu de semaine.

Par ailleurs, Luis Díaz est indisponible en raison d’une déchirure musculaire annoncée jeudi. Jamal Musiala est également en phase de rééducation après une blessure contractée lors de la trêve internationale.