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Bayern Munich : Kimmich, Neuer et d’autres incertains avant le déplacement à Freiburg

vendredi 23 octobre 2026 - 15:35

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Le Bayern Munich pourrait devoir composer sans plusieurs cadres importants pour son prochain match de Bundesliga à Freiburg dimanche. Joshua Kimmich et Manuel Neuer n’ont pas pris part à la séance d’entraînement vendredi, ce qui soulève des doutes quant à leur disponibilité.

Bayern Munich : Kimmich, Neuer et d’autres incertains avant le déplacement à FreiburgAllemagne

Les raisons des absences

Joshua Kimmich est toujours en congé suite à un deuil dans sa famille proche. Manuel Neuer poursuit quant à lui un travail individuel, notamment pour soigner un problème au pied qui l’avait contraint à manquer les rencontres contre Viking FK et RB Leipzig, avant de revenir pour le match contre Arsenal en milieu de semaine.

Par ailleurs, Luis Díaz est indisponible en raison d’une déchirure musculaire annoncée jeudi. Jamal Musiala est également en phase de rééducation après une blessure contractée lors de la trêve internationale.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Plusieurs joueurs majeurs du Bayern sont incertains pour le déplacement à Freiburg, ce qui pourrait peser sur la composition et les performances de l'équipe bavaroise.

En clairKimmich et Neuer ont manqué la dernière séance avant le match.
La suiteLeur état de forme sera à confirmer d'ici dimanche.

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