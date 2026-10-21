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Europa League : Hofmann préféré à Boniface dans le groupe de Leverkusen

mercredi 21 octobre 2026 - 15:25

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Bayer Leverkusen a décidé d’inclure Jonas Hofmann dans son groupe pour les prochains matchs de l’Europa League, en remplacement de Martin Terrier, actuellement blessé. Cette décision a pour conséquence de maintenir Victor Boniface en dehors de la sélection pour la rencontre face à l’OFI en Grèce.

Europa League : Hofmann préféré à Boniface dans le groupe de LeverkusenAllemagne

Le choix de Hofmann expliqué par la direction sportive

Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen, a justifié cette décision avant le départ de l’équipe pour la Crète. Malgré le rôle important que Boniface a joué lors du doublé national sous la direction de Xabi Alonso, ses blessures répétées, en particulier au genou, ont freiné sa progression depuis. Jusqu’à présent cette saison, l’attaquant nigérian n’a disputé que cinq minutes de jeu.

Rolfes souligne que cette situation ne change pas le plan pour Boniface : « Il doit rester en forme, continuer à travailler dur et à s’améliorer pour saisir sa chance quand elle arrivera. » Il insiste également sur le fait que, même lors de ses performances, la capacité de pressing et d’intensité n’ont jamais été les points forts de Boniface, qui possède d’autres qualités offensives. L’objectif du club est d’optimiser sa condition physique afin qu’il puisse exprimer pleinement son potentiel.

Décryptage FootLégende
Ce que cela signifie pour Boniface et Leverkusen

Malgré ses difficultés physiques, Boniface reste dans les plans du club, qui mise sur un retour en forme progressif.

En clairBoniface doit retrouver une pleine forme physique pour espérer intégrer le groupe européen.
Le chiffre5 minutes de jeu seulement cette saison pour l'attaquant nigérian.

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