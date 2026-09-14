Borussia Mönchengladbach : Ole Werner décline le poste d’entraîneur principal

Le Borussia Mönchengladbach doit poursuivre sa quête d’un nouvel entraîneur principal après le refus d’Ole Werner, pressenti pour succéder à Eugen Polanski. Ce dernier a quitté son poste dimanche dernier au lendemain d’un démarrage raté en Bundesliga.

Ole Werner écarte l’opportunité de Gladbach

Selon les informations du média Bild, Ole Werner, âgé de 38 ans, ne souhaite pas prendre la direction de Gladbach pour le moment. L’ancien entraîneur de RB Leipzig, où il est sous contrat même s’il a quitté le club cet été, profite d’une période de pause dans sa carrière.

Situation critique pour Gladbach

Les Foals sont actuellement en grande difficulté, ayant perdu leurs trois premiers matchs de championnat cette saison. La lourde défaite 5-0 contre Fribourg ce samedi a précipité le départ de Polanski. Dans l’immédiat, l’assistant Jan-Moritz Lichte assure l’intérim pendant que le club évalue ses options avant la trêve internationale.

Autres pistes envisagées par le club

Outre Ole Werner, d’autres noms circulent pour prendre la direction technique, notamment Christian Eichner, Horst Steffen, Alexander Blessin ainsi que Bo Henriksen. Le club souhaite rapidement redresser la situation pour éviter une crise prolongée.