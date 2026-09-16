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Javi Calleja pressenti pour entraîner le CD Eldense dans un contexte de changement

mercredi 16 septembre 2026 - 10:05

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Le Club Deportivo Eldense s’apprête à nommer Javi Calleja, ancien entraîneur de Villarreal et Levante, comme nouveau coach de l’équipe. Cette décision interviendrait suite au départ de Claudio Barragán, dont la succession est en cours de finalisation.

Javi Calleja pressenti pour entraîner le CD Eldense dans un contexte de changementEspagne

Une nomination presque actée

Les négociations avec Javi Calleja sont très avancées, seules quelques formalités restent à régler avant la confirmation officielle. Actuellement, l’équipe est dirigée par Josep Ferrando à titre intérimaire. Ce dernier avait repris l’équipe après le limogeage de Barragán et a débuté son mandat par une victoire contre le Sporting de Gijón, qui a permis à Eldense de s’extraire de la zone de relégation de Primera Federación.

Un contexte particulier pour le club

Le CD Eldense est aussi en pleine phase de changement au niveau de sa propriété. Une vente vers de nouveaux investisseurs est en cours, avec à la clé un possible rachat par Leo Messi. Néanmoins, ce transfert est incertain en raison d’une plainte déposée par l’ancien propriétaire, Pascual Pérez, contre l’actuelle dirigeante colombienne Carolina Holguín. La plainte concerne un prêt non remboursé d’un million d’euros, compliquant la situation financière et administrative du club.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Le CD Eldense va probablement changer d'entraîneur et de propriétaire, dans un contexte mouvementé qui pourrait impacter son avenir sportif et économique.

En clairJavi Calleja est pressenti pour remplacer Claudio Barragán comme entraîneur.
La suiteLa vente du club est en suspens à cause d'une plainte pour un prêt impayé.

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