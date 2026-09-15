L’Elx face au Real Madrid : un défi majeur au Martínez Valero

La saison démarre en pente raide pour l’Elx, qui a déjà affronté le FC Barcelone, la Real Sociedad, et qui accueille désormais le Real Madrid. Alors que les Valencians restent sans victoire à domicile en championnat, leur performance récente à San Mamés, où ils ont obtenu un point contre l’Athletic Club, leur donne quelques raisons d’espérer.

Stratégie défensive pour contrer le Real Madrid

Le technicien argentin Martín Anselmi devrait reconduire une organisation prudente, privilégiant la solidité défensive afin d’éviter d’être surpris par la redoutable attaque madrilène, notamment dangereuse en contre-attaque. Parmi les titulaires probables, Fede Redondo, défenseur central et fils de Fernando Redondo, et Roy Revivo, récent renfort israélien, ont convaincu lors du dernier match. Le poste de latéral droit reste disputé entre Tete Morente et Rubén Sánchez.

Le Real Madrid alignera son attaque de feu

Du côté du Real Madrid, José Mourinho a décidé de faire confiance à son trio offensif habituel, sans rotation. Ainsi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham seront titulaires, indiquant l’importance du match pour les Madrilènes qui cherchent à maintenir leur puissance offensive malgré leurs difficultés hors de leur stade.

Absence à noter et diffusion

L’Elx devra composer sans Yago de Santiago, blessé au genou depuis la fin de la saison dernière. Ce choc sera à suivre dans le programme « Punt a punt » d’À Punt Ràdio.