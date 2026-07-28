Coupe du monde : Gianni Infantino aurait discuté avec des investisseurs pour vendre des parts du tournoi

La FIFA pourrait-elle ouvrir le capital de la Coupe du monde à des investisseurs privés ? C’est la révélation qui agite les coulisses du football mondial. Selon le quotidien britannique The Times, Gianni Infantino aurait échangé avec plusieurs investisseurs au sujet d’une possible vente de parts liées à la compétition phare de la FIFA.

Une opération qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions de livres au président de l’instance mondiale, mais qui soulève déjà de nombreuses interrogations sur l’évolution du modèle économique du football international.

🚨🚨 GIANNI INFANTINO AURAIT ÉCHANGÉ AVEC DES INVESTISSEURS POUR VENDRE DES PARTS DE LA COUPE DU MONDE !!! 😮💰 Ces opérations pourraient lui rapporter plusieurs dizaines de millions de livres. L’investisseur principal proposé serait Joshua Kushner. 22 juillet 2026

D’après les informations du Times, l’un des investisseurs évoqués dans ces discussions serait Joshua Kushner, entrepreneur américain et fondateur de la société d’investissement Thrive Capital.

Le frère de Jared Kushner, ancien conseiller de Donald Trump, s’est déjà illustré dans le monde de la finance et de la technologie. Son nom apparaît désormais dans un dossier qui pourrait modifier la manière dont la FIFA valorise son produit le plus prestigieux : la Coupe du monde.

Une nouvelle étape dans la stratégie financière de la FIFA ?

Depuis l’arrivée de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA en 2016, l’organisation a considérablement augmenté ses revenus. La Coupe du monde est devenue un véritable moteur économique grâce aux droits télévisés, aux partenariats commerciaux, à la billetterie et aux accords de sponsoring.

L’édition 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, représente d’ailleurs un tournant historique avec un format élargi à 48 équipes et un nombre record de rencontres.

Mais une ouverture à des investisseurs privés constituerait un changement majeur. Jusqu’ici, la Coupe du monde reste une compétition contrôlée exclusivement par la FIFA, qui conserve la propriété commerciale de ses droits.

Une annonce qui pourrait provoquer des débats

La perspective de vendre des parts liées à la Coupe du monde risque de susciter des réactions dans le monde du football. Les critiques pourraient y voir une nouvelle étape dans la financiarisation d’une compétition considérée comme un patrimoine sportif mondial.

Les défenseurs du projet pourraient, eux, mettre en avant la capacité à attirer de nouveaux capitaux pour développer davantage le football à travers le monde et financer les programmes de la FIFA.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a confirmé une vente effective de parts de la Coupe du monde. Mais ces discussions montrent une nouvelle fois l’ambition de Gianni Infantino de transformer la FIFA en une organisation sportive toujours plus puissante économiquement.