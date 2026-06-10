Argentine : Messi bat encore un record historique

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face à l’Algérie, l’Argentine a confirmé son excellente forme du moment. L’Albiceleste s’est imposée 3-0 contre l’Islande lors d’un match de préparation marqué par une nouvelle démonstration de Lionel Messi.

Entré en jeu à la 68e minute, le capitaine argentin n’a eu besoin que de quelques secondes pour faire basculer la rencontre. Une prestation qui confirme que, même à l’approche de ses 39 ans, le génie de Rosario reste l’arme numéro un de la sélection de Lionel Scaloni.

🇦🇷 Lionel Messi volvió a marcar con Argentina ante Islandia y sigue agrandando su leyenda antes del Mundial 2026. — MARCA (@marca)

10 juin 2026

Pour cette dernière répétition générale avant le Mondial, Lionel Scaloni avait choisi de faire tourner. Plusieurs cadres étaient absents ou préservés, notamment Emiliano Martinez, Leandro Paredes, Nicolas Tagliafico et Julián Álvarez.

Malgré ces nombreux changements, l’Argentine a rapidement montré qu’elle n’avait rien perdu de sa maîtrise collective. Dès la 8e minute, Valentin Barco, récemment transféré à Chelsea, a ouvert le score après un excellent début de rencontre des champions du monde.

Exequiel Palacios a également marqué des points au milieu de terrain tandis que Giuliano Simeone a confirmé qu’il pouvait prétendre à une place importante dans la rotation offensive de Scaloni.

Messi entre… et fait immédiatement la différence

Le moment attendu par les 85 000 spectateurs présents dans le stade est arrivé à la 68e minute. Lorsque Lionel Messi s’est levé pour entrer en jeu, une immense ovation a accompagné son apparition.

Une minute plus tard seulement, le capitaine argentin était déjà décisif. Sur son premier ballon, il a lancé Lautaro Martínez dans la surface. L’attaquant de l’Inter a obtenu un penalty que Messi s’est chargé de transformer lui-même.

Ce but est loin d’être anodin. Il s’agit de la 117e réalisation de la Pulga sous le maillot argentin en 199 sélections. Une statistique tout simplement phénoménale.

Messi bat encore un record historique

Ce nouveau but permet également à Lionel Messi d’inscrire son nom un peu plus profondément dans l’histoire du football argentin. Grâce à cette réalisation, il devient officiellement le joueur le plus âgé à marquer avec l’Albiceleste, dépassant une légende du football argentin : Ángel Labruna.

Le numéro 10 fêtera ses 39 ans le 24 juin prochain, en plein Mondial. Pourtant, rien dans son jeu ne laisse penser qu’il approche de la fin. Sa qualité technique, sa vision et sa capacité à faire la différence restent intactes.

Avant le coup de sifflet final, Thiago Almada a ajouté un troisième but après une contre-attaque initiée par Messi et parfaitement conclue par le milieu offensif argentin.

Cette victoire est la septième consécutive en match amical pour l’Argentine. Surtout, elle confirme que les champions du monde arrivent à la Coupe du monde 2026 avec des certitudes, de la profondeur d’effectif et un Lionel Messi toujours capable de changer le cours d’un match en quelques secondes.

Mardi prochain, l’Algérie aura la lourde tâche d’affronter une sélection argentine qui semble déjà prête pour le grand rendez-vous. Et avec un Messi dans cet état de forme, les hommes de Lionel Scaloni peuvent légitimement nourrir de grandes ambitions pour ce qui sera le sixième et probablement dernier Mondial de leur capitaine.