Italie – Brésil : Carlo Ancelotti a fait son choix 

Alors que son nom circulait avec insistance pour prendre les rênes de la sélection italienne, Carlo Ancelotti ne compte pas quitter le Brésil. L’entraîneur italien souhaite poursuivre son aventure avec la Seleção jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Le feuilleton Carlo Ancelotti semble déjà terminé. Malgré l’intérêt de la Fédération italienne, en quête d’un nouveau sélectionneur après avoir étudié plusieurs profils prestigieux, le technicien de 67 ans n’a aucune intention de mettre fin à son aventure brésilienne.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Ancelotti prévoit de poursuivre le projet lancé avec la Seleção et souhaite rester en poste jusqu’à la Copa América 2028 puis à la Coupe du monde 2030.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti plans to stay and continue his chapter at Brazil for next Copa América 2028 and World Cup 2030. No intention to become next Italy head coach. — Fabrizio Romano

24 juillet 2026

Ancelotti veut poursuivre son projet avec la Seleção

Nommé à la tête du Brésil avec pour mission de redonner un nouveau souffle à la sélection la plus titrée de l’histoire, Carlo Ancelotti ne remet pas son engagement en question malgré l’élimination prématurée lors de la Coupe du monde 2026.

Après la défaite contre la Norvège en huitièmes de finale, le technicien italien avait d’ailleurs envoyé un message clair en conférence de presse :

« Nous allons continuer à travailler pour cette sélection, essayer de progresser et trouver de nouvelles idées. Ce n’est pas la fin d’un cycle, c’est le début d’un nouveau. »

Une déclaration qui traduisait déjà sa volonté de poursuivre le travail entrepris avec la Seleção.

L’Italie devra regarder ailleurs

Ces dernières semaines, plusieurs médias italiens avaient évoqué la possibilité de voir Carlo Ancelotti prendre les commandes de la Squadra Azzurra. Son expérience et son immense palmarès faisaient de lui l’un des profils les plus convoités.

La Fédération italienne a bien étudié cette piste. Paolo Maldini a même reconnu publiquement que des discussions avaient eu lieu avec l’ancien entraîneur du Real Madrid avant que l’Italie ne concentre finalement ses efforts sur Pep Guardiola.

Mais Ancelotti n’a jamais envisagé de rompre son engagement avec la Confédération brésilienne de football (CBF). Sa priorité reste de reconstruire le Brésil afin de retrouver les sommets du football mondial.

Le prochain grand objectif d’Ancelotti sera désormais la Copa América 2028, avant d’aborder la Coupe du monde 2030 avec une génération qu’il entend façonner au fil des prochaines années.

La stabilité apparaît comme l’un des piliers du projet brésilien. Après plusieurs changements de sélectionneur ces dernières années, la CBF souhaite enfin inscrire son équipe dans un cycle durable.

En refusant de répondre aux sirènes italiennes, Carlo Ancelotti confirme son engagement total envers la Seleção. Le technicien italien entend écrire une nouvelle page de sa carrière en jaune et vert, avec l’ambition de ramener le Brésil sur le toit du monde en 2030.