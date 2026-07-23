Italie : Paolo Maldini révèle avoir contacté deux legendes pour le banc de touche

L’Italie ne voulait pas faire les choses à moitié pour choisir son nouveau sélectionneur. Désormais directeur de la Fédération italienne (FIGC), Paolo Maldini a confirmé que deux des plus grands entraîneurs de la planète avaient été approchés : Carlo Ancelotti et Pep Guardiola.

Une révélation qui montre l’ambition de la Nazionale, déterminée à retrouver les sommets du football international après plusieurs années compliquées.

🇮🇹 Italian Federation new director Paolo Maldini: “We have approached Carlo Ancelotti and Pep Guardiola”. “We wanted to start talking with the best world class managers to understand if they could be available for Italy job”. 👀 18 juillet 2026

Maldini voulait les meilleurs

Dans une déclaration relayée par Fabrizio Romano, Paolo Maldini a reconnu que la Fédération italienne avait directement pris contact avec Carlo Ancelotti et Pep Guardiola avant de poursuivre son processus de recrutement.

« Nous avons approché Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Nous voulions discuter avec les meilleurs entraîneurs du monde afin de savoir s’ils pouvaient être disponibles pour le poste de sélectionneur de l’Italie. »

Cette sortie confirme que la FIGC souhaitait frapper très fort pour lancer un nouveau cycle.

Ancelotti et Guardiola, des profils presque inaccessibles

Si les deux techniciens figuraient bien sur la liste de la Fédération italienne, leur arrivée apparaissait toutefois extrêmement difficile. Carlo Ancelotti est engagé avec la sélection brésilienne, tandis que Pep Guardiola reste lié à Manchester City et n’a jamais caché son envie de poursuivre sa carrière en club avant d’envisager une sélection nationale.

Malgré tout, la démarche de Paolo Maldini témoigne des ambitions retrouvées de la Nazionale. Championne d’Europe en 2021 mais absente des Coupes du monde 2018 et 2022, puis éliminée prématurément des grandes compétitions suivantes, l’Italie cherche désormais un projet capable de la ramener durablement parmi les meilleures nations du monde.

Reste désormais à savoir quel entraîneur héritera finalement de cette mission particulièrement exigeante. Une chose est certaine : avant de faire son choix, la Fédération italienne a d’abord tenté de convaincre deux monuments du football mondial.