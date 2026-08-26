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Ligue des champions : Mason Greenwood célèbre l’élimination de Lyon avec FenerbahçeActu FOOT

Ligue des champions : Mason Greenwood célèbre l’élimination de Lyon avec Fenerbahçe

jeudi 27 août 2026 - 01:46

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Le sourire était de sortie pour Mason Greenwood au Groupama Stadium. L’ancien Marseillais a célébré avec ses coéquipiers la victoire de Fenerbahçe face à l’Olympique Lyonnais (2-1), synonyme d’élimination de l’OL en barrages de la Ligue des champions.

Quelques jours seulement après avoir été l’un des grands artisans du match aller avec un superbe but à Istanbul, Mason Greenwood retrouvait donc le Groupama Stadium avec une mission claire : aider Fenerbahçe à décrocher son billet pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après le match nul 1-1 obtenu à l’aller, Lyon abordait cette rencontre avec un léger avantage psychologique. Mais les hommes de Paulo Fonseca ont rapidement été rattrapés par la réalité.

Fenerbahçe a frappé une première fois à la 24e minute grâce à Vedat Muriqi. Quatre minutes plus tard, Archie Brown a doublé la mise de la tête sur un corner tiré par Mason Greenwood. Le club turc menait alors 2-0 et mettait l’OL dans une situation très compliquée.

Les Lyonnais ont toutefois refusé de baisser les bras. Malick Fofana a réduit l’écart à la 61e minute et relancé complètement le suspense. L’OL a même cru revenir à hauteur, mais deux buts ont finalement été refusés après intervention de la VAR.

Greenwood repart de Lyon avec le sourire

Cette fois, Greenwood n’a donc pas trouvé le chemin des filets. Mais son influence a encore été réelle puisqu’il a délivré le corner transformé par Brown. Quelques jours auparavant, il avait déjà inscrit un superbe but lors du match aller pour permettre à Fenerbahçe de revenir à 1-1.

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Au coup de sifflet final, l’Anglais pouvait donc savourer avec ses partenaires. Fenerbahçe s’impose 2-1 et valide sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Pour Lyon, en revanche, le rêve européen s’arrête là. Après avoir éliminé le Sparta Prague au tour précédent et tenu tête à Fenerbahçe en Turquie, l’OL devra finalement se contenter de la Ligue Europa cette saison.

Et sur la pelouse du Groupama Stadium, Greenwood n’a pas manqué de profiter de ce moment particulier.

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