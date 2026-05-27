Le point sport du mardi 26 mai 2026 : Alexia, Real Madrid, Messi, ce qu’il faut retenir

Le point sport de ce mardi 26 mai 2026 est dominée par les hommages à Alexia Putellas au FC Barcelone, les élections à venir au Real Madrid, l’inquiétude autour de Lionel Messi avant le Mondial 2026. Tour d’horizon des informations majeures de la journée.

Alexia Putellas tourne une page historique au Barça

C’est probablement l’image forte du jour en Espagne. Après une décennie exceptionnelle sous les couleurs du Barça féminin, Alexia Putellas a officiellement annoncé son départ du club catalan.

Le FC Barcelone prépare un hommage spécial au Spotify Camp Nou pour celle qui restera l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du football féminin espagnol. Double Ballon d’Or, capitaine emblématique et figure de la domination européenne du Barça, Alexia laisse derrière elle une empreinte immense.

Le Real Madrid entre déjà en campagne électorale

Au Real Madrid, la date des prochaines élections présidentielles est désormais connue. Florentino Pérez briguera un nouveau mandat face à Enrique Riquelme.

Le président madrilène a d’ailleurs publié sa vidéo officielle de campagne pendant que les rumeurs autour d’un immense chantier sportif continuent de prendre de l’ampleur.

Dans le même temps, Arda Güler a expliqué que Xabi Alonso lui avait « donné les clés » du jeu offensif madrilène. Une déclaration qui confirme l’importance grandissante du jeune Turc dans le nouveau projet merengue.

Autre sujet qui anime Madrid : l’avenir de Nico Paz, toujours suivi de près après sa progression impressionnante cette saison.

Lionel Messi inquiète, Sergio Ramos investi

L’Argentine retient son souffle. Lionel Messi souffre d’une blessure musculaire à l’ischio-jambier contractée avec l’Inter Miami.

Les premiers examens ont confirmé une gêne qui pourrait compromettre sa préparation pour la Coupe du monde 2026. À moins de trois semaines du tournoi, l’état physique du capitaine argentin devient l’un des grands sujets du football mondial.

Sergio Ramos travaille actuellement sur un projet inattendu : la fermeture d’un accord pour l’achat d’un club du côté de Séville.

L’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG préparerait activement sa reconversion dans la gestion sportive tout en poursuivant encore sa carrière professionnelle.

Une finale de Conference League et une fin de parcours pour Juan Cruz

La finale de Conference League opposera ce mercredi Crystal Palace au Rayo Vallecano.

Le club anglais vise le premier trophée européen de son histoire, tandis que le Rayo espère créer l’un des plus grands exploits du football espagnol récent.

Enfin pour ce point sport, CA Osasuna a officialisé le départ de Juan Cruz après six saisons et 164 matchs sous le maillot rojillo.

Le défenseur quittera Pampelune à la fin de son contrat après avoir participé à l’une des périodes les plus stables du club en Liga.