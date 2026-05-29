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Liverpool : coup de tonnerre, Ibrahima Konaté va partir libre !

vendredi 29 mai 2026 - 12:49

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C’est une information qui secoue déjà le marché des transferts. Selon les dernières révélations de TalkSport, Ibrahima Konaté a pris la décision de quitter Liverpool à l’issue de son contrat, mettant ainsi fin à plusieurs mois de négociations avec les dirigeants des Reds.

Pourtant, tout semblait indiquer que l’international français allait prolonger son aventure à Anfield. En avril dernier, le défenseur avait lui-même confirmé que les discussions avançaient dans le bon sens et qu’un nouvel accord était envisageable. Mais les négociations n’ont finalement jamais abouti à un terrain d’entente définitif.

Le dossier est désormais considéré comme clos. Les discussions entre les différentes parties ont été interrompues et Liverpool devra se résoudre à perdre l’un de ses cadres défensifs sans la moindre indemnité de transfert.

Arrivé à Liverpool en provenance du RB Leipzig en 2021, Konaté s’est progressivement imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables de Premier League. Son impact physique, sa vitesse et sa qualité de relance ont fait de lui un élément incontournable du dispositif des Reds ces dernières saisons.

Cette décision ouvre désormais la porte à une bataille entre plusieurs grands clubs européens. À seulement 27 ans, l’international français représente une opportunité exceptionnelle sur le marché. De nombreuses formations surveillaient déjà sa situation contractuelle depuis plusieurs mois.

Pour Liverpool, cette annonce constitue un véritable coup dur. Alors que le club travaille à renforcer son effectif pour les prochaines saisons, le départ libre d’un joueur de la valeur de Konaté risque de laisser des regrets du côté d’Anfield.

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Les prochaines semaines devraient permettre d’en savoir davantage sur la future destination du vice-champion du monde français, désormais libre de négocier avec le club de son choix.

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